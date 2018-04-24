Пожар в лагере Одессы: суд вынес приговор воспитательнице

Киевский районный суд Одессы сегодня, 24 апреля, вынес приговор старшему воспитателю детского лагеря "Виктория" Натальи Цокур. Об этом сообщает пресс-служба суда. Как известно, Цокур обвиняют в уголовном правонарушении, предусмотренном ч.2 ст.137 Уголовного кодекса Украины ("Ненадлежащее выполнение обязанностей относительно охраны жизни и здоровья детей"). В ночь на 16 сентября 2017 года в детском лагере "Виктория" в Одессе вспыхнул пожар, в результате 3 ребенка погибли и еще трое попали в больницу. Указано, что обвиняемая свою вину признала и попросила суд назначить наказание, не связанное с лишением свободы. Суд, рассмотрев материалы дела, признал женщину виновной в совершении преступления и назначил ей наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года с запретом занимать должности, связанные с пожарной безопасностью на 2 года. Однако суд освободил обвиняемую от реального отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года.

