Правоохранители задержали двух подозреваемых в причастности к нападению на Екатерину Гандзюк

Глава Департамента коммуникации Национальной полиции Украины Артем Шевченко обнародовал информацию о том, что задержаны еще два подозреваемых в нападении на херсонскую чиновницу Катерину Гандзюк. Об этом он написал в Фейсбуке.

Шевченко отметил: "Сегодня Национальная полиция Украина совместно с Службой безопасности Украины задержали двух человек, которые объективно подозреваются следствием в организации и соучастии в совершении покушения на убийство сотрудницы городского самоуправления К. Гандзюк, что произошло 31 июня в Херсон.

В частности, среди задержанных - гражданин Г. , который ранее был объявлен в розыск Нацполицей, как зафиксированое на видео камер наблюдения лицо, которое покупало орудие преступления (серную кислоту).

Последний задержан в порядке ст. 208 УПК, с ним проводятся следственные действия. В отношении другого участника следователи так же устанавливают его роль в совершении уголовного преступления".

Ранее блогер Денис Казанский опубликовал интервью со свидетелем по делу Ольгой Антонишин, которая утверждает, что главный подозреваемый - Николай Новиков имеет алиби. Позже стало известно, что ее пригласили в прокуратуру для допроса.

Напомним, во вторник, 31 июля, на и. о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома. Неизвестный облил ее серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк.

6 августа нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко сообщил, что подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый по ст. "Кража", ранее судимый за незаконное обращение с оружием, и является членом одной из преступных группировок Херсонщины". По его словам, мотивом преступления могла быть критика Гандзюк "в адрес чиновников и отдельных лиц".