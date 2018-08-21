Прес-секретар Департаменту патрульної поліції про масштабну ДТП з "мажорами" в Києві

Водій BMW, який їхав в Києві по Дніпровській набережній на дикій швидкості і влаштував масштабну ДТП, раніше були позбавлений водійських прав.

Про це заявила прес-секретар Департаменту патрульної поліції Яна Кутова, передає "УП".

За її словами, поліція завела дві справи за статтями "вчинення ДТП", "керування в стані сп'яніння" і "керування автомобілем особою, яка не має відповідних документів на право керування".

На місці також склали протокол на одного з очевидців, які намагалися влаштувати самосуд над винуватцем аварії. Водія поліцейські посадили в своє авто, щоб люди його не побили, після чого люди почали розгойдувати машину.

"Особу його встановлено, адмінматеріали будуть направлені в суд, який прийматиме рішення відносно покарання. Прав у чоловіка не вилучали, бо посвідчення водія у нього не було - він уже був відсторонений від керування", - сказала Кутова.

В результаті автомобіль ВМW евакуювали на штрафмайданчик, а водія відпустили.

Як повідомляв "Апостроф", в мережі опубліковано відео з коментарем водія BMW, який відмовляється проходити алкотест і не визнає, що знаходився за кермом.