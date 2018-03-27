Родственники жертв пожара в Кемерове собрали данные о 85 пропавших без вести

В штабе, созданном родственниками жертв пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре "Зимняя вишня", сообщили, что к настоящему моменту к ним поступила информация о 85 лицах, которые предположительно пропали без вести.

"Данные получены лично, по почте и смс. Фамилии не повторяются. 70% пропавших без вести - дети, средний возраст - 10-13 лет", - сказал собеседник агентства.Он отметил, что данные планируется передать в полицию.

Ранее во вторник член инициативной группы Расим Яролиев, составляющий на площади альтернативный список пропавших без вести на пожаре, сообщил агентству "Интерфакс", что ему предоставили информацию о 78 пропавших, из которых около 70 - дети.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека. Госпитализированы 15 человек. Есть также информация о пропавших без вести, но их число разнится.

Во вторник на площади Советов проходит массовый стихийный митинг, на котором выступают родственники погибших и выжившие. Акция продолжается уже шесть часов, однако к настоящему времени около трети митингующих уже покинули площадь.

Пожар в ТРЦ "Зимняя вишня" в Кемерово произошел 25 марта. Возгорание возникло на последнем этаже, где находились кинозалы и где в воскресенье было много детей. По последним данным, погибли 64 человека, госпитализированы 13 человек. Один ребенок находится в тяжелом состоянии.