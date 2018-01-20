Самолет рейса "Киев – Херсон" 19 января сел в Одессе из-за сложных погодных условий

Самолет по маршруту "Киев – Херсон" (авиакомпания "Международные авиалинии Украины", МАУ, Киев) 19 января приземлился в аэропорту Одессы из-за непогоды.

Как сообщила пресс-служба компании, рейс PS045 с 44 пассажирами на борту выполнялся по маршруту Киев - Херсон на самолете Embraer-145 авиакомпании-партнера. Во время полета погодные условия в аэропорту Херсона ухудшились, был густой туман.

Компания отмечает, что минимальная видимость для безопасной посадки в аэропорту Херсона составляет 1100 метров. При приближении самолета к аэропорту для посадки видимость составляла от 150 до 200 метров, а за полчаса ожидания в воздухе снизилась до критических 50 метров, что в 22 раза меньше необходимого минимума для осуществления приземления.

"Диспетчерами управления воздушного движения и экипажем было принято решение о посадке самолета на запасной аэродром - в Международном аэропорту Одессы. Посадка самолета была выполнена в штатном режиме, была безаварийной и без замечаний. Пассажирам был предоставлен полный сервис на время ожидания дальнейшего вылета рейса - проживание в гостинице, горячее питание и напитки. Часть пассажиров отказалась от предложенного сервиса и дальнейшего полета и решила добираться до Херсона самостоятельно альтернативным транспортом. После улучшения погодных условий самолет вылетел в аэропорт назначения – Херсона", - говорится в сообщении.

МАУ, ведущий украинский авиаперевозчик, основана в 1992 году. Соединяет Украину с 80+ столицами и ключевыми городами Европы, Азии, Африки, Америки, Ближнего Востока и стран СНГ, а также обеспечивает стыковки с маршрутами авиакомпаний-партнеров более чем в 3 тыс. городов мира.

МАУ выполняет более 1,1 тыс. регулярных рейсов в неделю. Флот насчитывает 42 авиалайнера разных модификаций. Базовым является международный аэропорт "Борисполь" (KBP).

Одним из конечных бенефициаров компании является бизнесмен Игорь Коломойский.