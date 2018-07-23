Смертельное ДТП в Житомирской области: суд отправил владельца маршрутки под домашний арест

Королёвский районный суд Житомира в понедельник избрал меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста владельцу маршрутного микроавтобуса, попавшего в ДТП с многочисленными жертвами 20 июля, сообщает отдел коммуникации полиции Житомирской области.

"23 июля Королёвский районный суд Житомира вынес решение о круглосуточном домашнем аресте в отношении 41-летнего жителя Ровно. Мужчине инкриминируют выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств, что привело к гибели людей", - говорится в сообщении.

При этом ходатайство о взятии мужчины под стражу суд не удовлетворил.

В полиции напомнили, что в рамках уголовного производства, которое расследуется по двум статьям Уголовного кодекса Украины (ч.3 ст.286 и ст.287), установлено, что владельцем автобуса Volkswagen LT-35 является 41-летний житель Ровенской области. В его действиях следователи усматривают необеспечение надлежащего технического состояния транспортного средства и его оборудования в соответствии с требованиями стандартов безопасности дорожного движения, а также несоблюдение правил технической эксплуатации и допуска к управлению водителя в состоянии усталости.

Как сообщалось, утром 20 июля на 127 км автодороги Киев - Чоп, вблизи с.Глубочица Житомирского района, маршрутный автобус (сообщением Киев-Ровно) врезался в крупногабаритный грузовик DAF с полуприцепом, в результате чего погибли 10 человек и еще 9 госпитализированы с травмами различной степени тяжести в 4 медицинских учреждения Житомирской области (изначально сообщалось о десяти пострадавших).

Среди погибших – двое граждан РФ, в том числе девочка, среди пострадавших также гражданин РФ – 10-летний мальчик. Кроме того, погиб гражданин Грузии.

Правоохранители задержали владельца маршрутного автобуса, который попал в ДТП. Ему инкриминируют ст. 287 Уголовного кодекса Украины (выпуск в эксплуатацию технически неисправных транспортных средств или иное нарушение их эксплуатации).