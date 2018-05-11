Стрельбой и гибелью киевлянина закончился конфликт в Святошинском районе Киева

В Святошинском районе Киева в четверг вечером в результате конфликта между неизвестными один из них несколько раз выстрелил в живот оппоненту, который от полученных травм скончался в медицинском учреждении не приходя в сознание, а правонарушитель скрылся с места происшествия, сообщает пресс-служба столичной полиции.

"Информация о стрельбе на улице Академика Булаховского поступила в столичную полиции около 21:00… Пострадавшего в бессознательном состоянии госпитализировали в медицинское учреждение, где от полученных ранений он скончался", - говорится в сообщении столичного главка.

На месте происшествия работали эксперты, кинологи со служебными собаками, а оперативники устанавливают возможных свидетелей и очевидцев преступления.

Следственный отдел Святошинского управления полиции сведения о событии внес в Единый реестр досудебных расследований. Открыто уголовное производство по ст.115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Усилия полиции направлены на установление и задержание подозреваемого.

Вместе с тем, как сообщили в эфире телеканала "112.Украина" в пресс-службе столичной полиции в пятницу утром, правоохранителям удалось установить личность погибшего. Потерпевшим оказался киевлянин 1994 года рождения. В результате конфликта ему трижды выстрелили в область живота.