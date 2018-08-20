Стрілянина біля міськради у Харькові: загинув поліцейський, нападника ліквідовано

20 серпня, в Харкові біля будівлі міської ради сталася стрілянина, в результаті загинули двоє людей, ще одна людина госпіталізована у важкому стані, повідомляє відділ комунікації поліції Харківської області.

Як передає Харків LIVE на сторінці в Facebook, за словами очевидців, близько 1:00 невідомий зробив близько 10 пострілів у двері будівлі міської ради, поранив охоронця, після чого зайшов до приміщення. На місце прибули два екіпажі поліції, які спочатку намагалися вести переговори з нападником. Той у свою чергу відкрив по ним стрілянину з будівлі, поранивши одного з поліцейських.

"Інформація про те, що біля міськради чутні постріли, надійшла до поліції близько 00:37. За вказаною адресою відправився наряд патрульної служби. Поліцейські побачили біля будівлі міськради пораненого охоронця, поруч стояв чоловік, який почав стріляти по патрульним. Одна з куль поранила поліцейського", - повідомили в поліції.

Патрульні застосували табельну вогнепальну зброю і знешкодили нападника. Зараз його особа встановлюється.

У результаті події до лікарні з вогнепальними пораненнями були доставлені охоронець міськради і поліцейський. Незважаючи на зусилля медиків поліцейський помер. Інший поранений знаходиться у стабільному важкому стані.