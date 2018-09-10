Суд арестовал без права залога водителя BMW, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Одессе

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей без права залога 27-летнего водителя BMW, подозреваемого в совершении смертельного ДТП в Одессе 8 сентября, сообщила пресс-секретарь генерального прокурора Украины Лариса Сарган.

"По ходатайству прокуратуры Одесской области… взят под стражу без права на залог 27-летний водитель BMW, подозреваемый в совершении смертельного ДТП в Одессе 8 сентября текущего года", – написала Л.Сарган на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник.

Как сообщалось, вечером 8 сентября в Одессе в результате столкновения автомобилей BMW и Skoda на остановке общественного транспорта погибли 2 человека, еще пятеро пострадали. Позже один из пострадавших умер в карете скорой помощи.

Как сообщила Л.Сарган, водитель автомобиля BMW, двигаясь на большой скорости на красный свет, столкнулся с автомобилем Skoda, которых от столкновения отбросило в разные стороны обочины. BMW вылетел через трамвайные рельсы и зацепил при этом людей на остановке общественного транспорта.

Правоохранители Одесской области внесли сведения в ЕРДР по признакам ч.3 ст.286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами).

Вероятный виновник ДТП – 27-летний водитель BMW, который также получил травмы при аварии, задержан. Ему сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 286 Уголовного кодекса Украины.