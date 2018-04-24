Суд закончил допрос свидетелей по делу о ДТП с многочисленными жертвами в центре Харькова

Киевский районный суд г.Харькова на заседании во вторник закончил допрос свидетелей ДТП с многочисленными жертвами, которое произошло в центре города 18 октября 2017 года.

"Сегодня закончили допрос свидетелей. На следующем заседании, 11 мая, планируется изучение экспертиз", - сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат обвиняемого Геннадия Дронова Сергей Перепелица.

По его словам, в соответствии с утвержденным порядком, после изучения экспертиз, планируется допрос экспертов и привлеченных лиц. После этого показания будет давать Г.Дронов.

"После того, как все будут допрошены, мы будем давать показания", - сказал С.Перепелица.

Как сообщалось, другая обвиняемая по делу о смертельном ДТП Елена Зайцева уже дала показания в суде. Она признала свою вину полностью.

Как сообщалось, вечером 18 октября 2017 года на перекрестке ул.Сумская и переулка Мечникова в Харькове автомобиль Lexus RX под управлением девушки 20 лет, двигаясь на запрещающий сигнал светофора, совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Touareg. В результате столкновения Lexus вылетел на тротуар и совершил наезд на 11 пешеходов, 5 из которых погибли на месте (4 девушки и молодой человек). Еще одна девушка умерла от полученных травм в больнице утром 26 октября 2017 года. Кроме того, в результате ДТП пострадала пассажирка Lexus'а.

По факту ДТП было начато уголовное производство по ч.3 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения, в результате которого погибли несколько человек) Уголовного кодекса Украины. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.

20 октября 2017 года Киевский райсуд Харькова арестовал водителя Lexus Елену Зайцеву на 60 дней без возможности внесения залога. В ходе заседания суда адвокат Е.Зайцевой Юлия Козырь заявила, что водитель второго автомобиля – Volkswagen Touareg Геннадий Дронов нарушил правила дорожного движения, однако ему подозрения не выдвинуто.

6 ноября 2017 года было объявлено о подозрении по ч.3 ст. 286 водителю Volkswagen Touareg Геннадию Дронову. По словам адвоката Г.Дронова Сергея Перепелицы, вручение подозрения проходило в больнице, где его подзащитный находится на стационарном лечении.

8 ноября 2017 года судья Киевский райсуд Харькова определил меру пресечения Г.Дронову в виде содержания под стражей без возможности внесения залога.

Позднее Киевский райсуд Харькова неоднократно продлевал меру пресечения обоим подозреваемым.