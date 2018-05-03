Свалка загорелась под Харьковом

Бойцы Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям ликвидируют пожар на полигоне хранения и утилизации твердых бытовых отходов (ТБО) в пос.Рогань (Харьковская обл.).

Как сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области, информация о возгорании поступила на номер 101 от работников предприятия ООО "Мусороперерабатывающий завод" в 2:04 четверга.

"К месту пожара были направлены силы и средства ГСЧС 7-ми оперативных пожарно-спасательных отделений на автоцистернах в составе 23 спасателей. На момент их прибытия огонь успел распространиться на площадь 600 кв.м. и в глубину до 3м",- говорится в сообщении.

В информации отмечается, что существовала угроза существенного увеличения площади пожара (общая площадь полигона - около 21,2 га, глубина - 15 м), поскольку при горении ТБО, огонь быстро распространяется внутри массива мусора и по его поверхности. При этом горение ТБО сопровождается большим количеством токсичного дыма и, как следствие, задымлением значительной территории вокруг.

На тушение пожара спасатели подали 4 пожарных ствола. В работе по тушению огня спасателям помогали члены добровольной пожарной команды со своей автоцистерной и рабочие мусороперерабатывающего завода с инженерной техникой (2 экскаватора, 5 самосвалов и 3 бульдозера).

В 6:40 пожар был локализован. Сейчас спасатели ликвидируют отдельные очаги тления. Открытого горения на полигоне не наблюдается. Проводится рекультивация мусора и его проливание водой.

Жертв и пострадавших нет. Причина возникновения возгорания устанавливается.