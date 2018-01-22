Тела погибших в Кабуле украинцев доставят спецрейсом - посол

Тела погибших в Кабуле в результате теракта украинских граждан будут доставлены в Украину спецрейсом авиакомпании "Украинские крылья".

Об этом сообщил Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в Таджикистане и Афганистане Виктор Никитюк в эфире телеканала "112 Украина", сообщает корреспондент Укринформа.

"Украинский консул, которого отправили из посольства в Таджикистане в Кабул, прибыл на место. Он осуществит все консульские действия, необходимые для идентификации, после чего тела погибших будут доставлены в Украину. Предварительно планируется, что это может быть спецрейс авиакомпании "Украинские крылья", - рассказал посол. Читайте также: Пятерых погибших в Кабуле идентифицировали - МИД

Он подтвердил, что, по информации посольства, в Кабуле погибли 7 украинцев, среди которых две женщины. Среди них - 4 сотрудника авиакомпании "Украинские крылья", к которым и принадлежали погибшие женщины, еще 2 человека - сотрудники украинской компании, которая зарегистрирована в Кропивницком, а 1 мужчина работал по контракту с афганской авиакомпанией. "Вот эти 7 человек, тела которых идентифицированы, и в отношении которых подтверждена информация. Что касается других граждан Украины, которые проживали на момент теракта в гостинице, то они были доставлены на базу в Кабуле. На данное время некоторые из них вернулись в гостиницу, чтобы забрать личные вещи, а некоторые отправились на работу", - сообщил Никитюк.

По его словам, в ближайшие дни авиакомпания "Украинские крылья" должна организовать их возвращение на Родину рейсовыми самолетами.

Раньше сообщалось, что 20 января в результате нападения террористов на гостиницу "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли 18 человек, среди них 14 - иностранцы. Сообщалось, что среди погибших - двое нападавших, которые были ликвидированы.

Компания BBC со ссылкой на данные, полученные от местных правоохранителей, сообщила, что жертвами нападения на гостиницу стали 9 граждан Украины, 1 гражданин Германии, 1 - Греции, 1 - Казахстана, гражданство еще двух погибших устанавливалось.

По последним данным СМИ, общее количество погибших в результате теракта составляет 43 человека, из них 7 - граждане Украины.