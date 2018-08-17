У китайского самолета во время посадки в Маниле отвалился двигатель

Самолет авиакомпании Xiamen Airlines совершил жесткую посадку в аэропорту Манилы на Филиппинах.

Согласно сообщениям, самолет в течении часа кружил над аэропортом, прежде чем завершить посадку. Во время второй попытки приземлиться Boeing 737-800 сошел со взлетно-посадочной полосы. При этом левый двигатель самолета оторвался.

Инцидент не привел к закрытию взлетно-посадочной полосы.

Как сообщает ABS-CBN News, пассажирский самолет вылетел из международного аэропорта Ninoy Aquino в Маниле во время сильных дождей.

В сообщении на своей странице в соцсети Weibo компания Xiamen Air заявила, что все 157 пассажиров и 8 членов экипажа эвакуированы без травм.