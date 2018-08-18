У Львові з підтопленого зливою транспорту рятувальники винесли 120 людей, серед яких 15 дітей

Львівські рятувальники визволили із підтоплених сильною зливою транспортних засобів 120 людей, серед яких 15 дітей

Про це повідомляють у прес-службі ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Львівській області.

17 серпня о 17:22 до рятувальників надійшло повідомлення про те, що внаслідок інтенсивних опадів відбулося підтоплення ряду вулиць Львова: Залізнична, Городоцька, Глибока, Героїв УПА, Богуна, Сахарова, Привокзальна, Дідушка, Кульпарківська, Торф'яна та Дудаєва, інформують у прес-службі.

Поблизу ринку "Привокзальний" рятувальники на руках винесли із підтоплених транспортних засобів 77 людей, з них 9 дітей. Фахівці ДСНС відбуксирували 9 маршрутних таксі та 12 легкових автомобілів. Окрім цього, рятувальники відчинили каналізаційні люки для спуску води з дорожнього полотна, та здійснювали регулювання руху транспортних засобів.

Напружена ситуація склалась на вул. Сахарова. Внаслідок різкого підйому рівня води були заблоковані пасажири маршрутних транспортних засобів та легкових автомобілів. Підрозділами ДСНС Львівщини були евакуйовані 53 осіб з низ 6 дітей.

Станом на 20:30 17 серпня до ліквідації наслідків негоди було залучено 72 рятувальників та 18 одиниць техніки. Роботи тривають.

У п'ятницю увечері у Львові на затоплених зливою вулицях Сахарова та Вітовського рівень води сягнув майже метра. На перехресті цих вулиць зупинились автобуси, повідомляє Еспресо TV.