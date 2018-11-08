Участковый полиции застрелил преступника на улице в Одессе

Участковый Суворовского отдела полиции застрелил преступника на улице Слободской в Одессе, - сообщил советник главы одесской полиции Руслан Форостяк.

Инцидент произошел около 9 часов утра, сообщает Трасса Е95.

Правоохранители искали преступника, который 2 ноября нанес смертельные ножевые ранения 61-му преподавателю вуза, шедшему через местное кладбище на остановку общественного транспорта.

Когда они проверяли частный дом, где мог находиться подозреваемый, тот бросился на полицейских с топором. Участковый был вынужден применить табельное оружие.

Местные жители с улицы Слободской стали свидетелями этого происшествия.

"Люди испуганы, поэтому спешу их успокоить. К сожалению, такое иногда происходит", - отметил Р.Форостяк.

Из-за того, что тело погибшего лежит в непосредственной близости от трамвайных путей, движение трамвайного маршрута No15 временно остановлено.