Украинец ехал в РФ с миллионом рублей в ботинках, а поляк пытался вывезти из Украины комплектующие к самолетам

Пограничники обнаружили гражданина Украины, который пытался пересечь государственную границу и выехать в Россию с миллионом рублей, которые перевозил в ботинках, сообщили в пресс-центре Госпогранслужбы Украины.

46- летний украинец, который пытался скрыто переместить через границу незадекларированную иностранную валюту, ехал в РФ через пункт пропуска "Журавлевка" на Харьковщине. "Во время прохождения пограничного контроля военнослужащие обратили внимание на чрезмерное волнение мужчины. При осуществлении углубленного досмотра личных вещей под стелькой обуви задержанного пограничники обнаружили почти 1 миллион российских рублей", - сообщили в погранслужбе.

По информации пограничников, валюта была изъята, а задержанного передали компетентным органам. Напомним, что в пункте пропуска Шегини на границе с Польшей в субботу, 8 декабря, во время осмотра легкового Volkswagen пограничники обнаружили товары двойного назначения, которые используются как комплектующие для самолетов.