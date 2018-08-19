Улицы Киева снова не выдержали напора ночного ливня (ФОТО)
В ночь на воскресенье, 19 августа, продолжительная гроза в Киеве привела к тому, что улицы столицы превратились в "венецианские каналы".
Соответствующие фото и видео публикуют пользователи соцсетей.
В частности, дождевой водой затопило улицу Эспланадную в районе ТРЦ Gulliver. Поток воды был настолько сильным, что автомобили буквально смывало с дороги.
Паркинг ТРЦ затопило полностью - оттуда эвакуировали весь персонал и авто посетителей. Сам Gulliver закрыли до ликвидации последствий потопа.
По словам очевидцев, все ливневки на улицах были забиты и не справились с огромным потоком воды с грязью, поломанными ветками и мусором. Напор был такой силы, что вывернул несколько канализационных люков и смыл бетонные заградительные конусы.
Прибывшие на место работники коммунальных служб очистили ливневки лопатами, благодаря чему вода с улицы Эспланадной сошла примерно через 40 минут. На улице Антоновича также произошел потоп, а вдобавок - прорвало канализацию.
По материалам "Ракурса" и "Депо".