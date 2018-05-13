В Беларуси разбился микроавтобус с украинскими детьми-футболистами

В результате аварии, произошедшей в понедельник утром на трассе "Каменец-Шерешево-Свислочь" в Каменецком районе Брестской области Беларуси, пострадали дети из украинской команды по футболу, один ребенок погиб, двое из числа пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

"Один ребенок погиб, еще шестеро детей с тяжелыми травмами были доставлены в Каменецкую центральную районную больницу. У всех пострадавших диагностированы черепно-мозговые травмы различной степени тяжести, а также переломы и вывихи. Один ребенок находится в тяжелом состоянии и подключен к аппарату искусственной вентиляции легких", - сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Беларуси.

По данным ведомства, авария произошла в понедельник, 13 мая, около 07:00 на 54 км автодороги Р-98 "Каменец-Шерешево-Свислочь" возле д.Мартынюки. Из Бреста в Каменец прибыла бригада медиков в составе нейрохирурга, травматолога, реаниматолога и других специалистов, из Минска - детский травматолог, нейрохирург и детский анестезиолог-реаниматолог. Для решения организационных вопросов и проведения консультации в Брест направился первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич, министр здравоохранения Беларуси Валерий Малашко заявил, что взял ситуацию под личный контроль.

Как ожидается, в течение дня часть пострадавших детей будет переведена в Брестскую областную больницу.

Белорусское телеграфное агентство БелТА сообщает, со ссылкой на ГАИ Беларуси, что погибшему было 13 лет, а авария произошла в результате столкновения микроавтобуса с погрузчиком. "По предварительной информации, водитель за рулем автомобиля "Рено Мастер" совершил попутное столкновение с погрузчиком Амкодор под управлением местного жителя. В результате столкновения погиб ребенок-пассажир 2005 года рождения, гражданин Украины, который находился на переднем пассажирском сидении. На месте происшествия работают сотрудники ГАИ и следственно-оперативная группа", - проинформировали в ГАИ.

Официальный представитель Департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Василий Кирилич сообщает, что украинский консул посетил пострадавших в ДТП в Беларуси детей, обстоятельства и причины трагедии в настоящее время расследуются.

"Обстоятельства и причины ДТП в Беларуси расследуются. Утром консул выехал на место и вместе с местными властями принимает первоочередные меры. Консул также посетил детей в больнице", - рассказал В.Кирилич в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" в воскресенье.

Он также добавил, что по поручению президента Украины МИД принимает комплекс мер по оказанию помощи пострадавшим. "Привлечены лучшие белорусские медицинские специалисты для оказания помощи пострадавшим", - подчеркнул В.Кирилич.

Как сообщалось ранее, в результате ДТП на Кировоградщине 4 погибших и двое пострадавших

В свою очередь, "5 канал" сообщает, что в тяжелом состоянии находятся две украинских детей. Украинские дипломаты уже проведали пострадавших.