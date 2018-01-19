В Черкассах объявлена чрезвычайная ситуация

Черкассы почти сутки остаются без воды и света в результате отключения линий электропередач из-за непогоды.

Как сообщает в пятницу пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, накануне, 18 января, около 12:00 в результате отключения 2 линий электропередач 110 кВ на электроподстанции "Сокирно" без электроснабжения осталась насосная станция КП "Черкассыводоканал", которая обеспечивает город водоснабжением.

В 19:55 четверга электроснабжение подстанции было восстановлено, и началась подача воды потребителям в г.Черкаси.

Но в четверг, 19 января, в 05:10 утра в результате повторного отключения 1 линии электропередач на электроподстанции "Сокирно" насосная станция КП "Черкассыводоканал" вновь осталась без электричества.

Мэр г.Черкассы Анатолий Бондаренко на своей странице в соцсети Фейсбук сообщил, что аварийные бригады облэнерго пытаются устранить аварию.

"Прошу всех граждан с пониманием отнестись к ситуации. Родителей прошу при возможности оставить детей дома, школы, к сожалению, работать, будут не в состоянии. Как только специалисты устранят аварию, вы сразу будете информированы", - написал он.

В то же время, как сообщает местное издание "Дзвин", на заседании комиссии по вопросам техногенно-екогологичнои безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение об объявлении в Черкассах чрезвычайной ситуации из-за отсутствия в городе водоснабжения. Приостановлен учебный процесс в школах. В разные части города должен быть обеспечен подвоз воды.

"В Черкасской области объявлена чрезвычайная ситуация в связи с прекращением водоснабжения в отдельных районах", - подтвердило Министерство внутренних дел Украины на странице в соцсети Фейсбук.

Восстановить водоснабжение обещают до 18:00 пятницы.