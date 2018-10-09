В Черниговской области горят склады боеприпасов, введены ограничительные мероприятия

Генеральный штаб Украины сообщил, что в связи со взрывом на шестом Арсенале, по всей Черниговской области введены ограничительные мероприятия, сообщила пресс-служба Генштаба.

Как сообщили в Генштабе, информация о взрывах поступила в 3.30 от начальника шестого арсенала.

"В районе населенного пункта Ичня Черниговской области, произошел взрыв на технической территории. Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия", - информируют в ведомстве.

Как отмечается, на место происшествия отправилась оперативная группа во главе с начальником Генерального штаба.

"Проводятся соответствующие ограничительные мероприятия по всей территории Черниговской области и вдоль государственной границы", - отметили в ведомстве.