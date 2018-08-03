В Черниговской области перевернулся микроавтобус: 8 пострадавших, в том числе 4 ребенка

Микроавтобус с группой детей, которые направлялись на отдых, перевернулся в пятницу утром в Нежинском районе Черниговской области, травмы получили четыре ребенка и четыре взрослых, сообщает полиция Черниговщины.

На странице полиции в Facebook указано, что информация о ДТП с пострадавшими поступила около 11.00. На место срочно прибыли правоохранители и медики.

В Нежинскую больницу доставлены восьмеро пострадавших – четверо взрослых и четверо детей, трое из травмированных – в стабильно тяжелом состоянии.

Правоохранители выяснили, что микроавтобус "Фольксваген" двигался из Киева в Конотоп (Сумская обл.) - транспорт перевозил детей с родителями, которые направлялись на водный отдых.

"По предварительной информации, во время выполнения маневра обгона женщина-водитель не справилась с управлением, автомобиль зацепил бордюр и лег на бок", - сказано в сообщении.

Информация о произошедшем внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами, если они причинили тяжелое телесное повреждение).