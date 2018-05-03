В Дарницком районе Киеве на автостоянке произошла стрельба, ранен сотрудник СБУ

В Дарницком районе Киеве на автостоянке произошел конфликт между неизвестными и комиссией в составе работников Государственной аудиторской службы, управления земельных ресурсов, КП "Киевпарктранссервис" и сотрудника спецслужбы, в результате чего один мужчина получил огнестрельное ранение в ногу.

Как сообщает в четверг отдел коммуникации полиции Киева, в 13:35 в дежурную часть поступила информация, что по ул.Вишняковская произошла драка и слышны выстрелы.

"Установлено, что по данному адресу находится автостоянка: сюда приехала комиссия, в состав которой входят работники Государственной аудиторской службы, управления земельных ресурсов, "Киевпарктранссервиса" и оперативника спецслужбы. На месте между ними и неизвестными начался конфликт", - сказано в сообщении.

В результате инцидента, по информации полиции, двое мужчин с обеих сторон получили телесные повреждения. "Предварительно у пострадавших ушибы разных частей тела и у одного - ранение в ногу", - сказано в сообщении.

На месте происшествия работают следственно-оперативные группы районного и главного управлений полиции. Правоохранители опрашивают свидетелей и выясняют все обстоятельства произошедшего.

Сведения зарегистрированы в журнале Единого учета заявлений и сообщений Дарницкого управления полиции. После проведения первоочередной проверки следователи определятся с правовой квалификацией события.

В свою очередь народный депутат из фракции Радикальной партии Игорь Мосийчук на своей странице в соцсети Фейсбук написал, что в четверг около 14:30 в Дарницком районе столицы на парковке по ул. Вишняковская, 1б ранен работник СБУ, в связи с чем в Киеве введен план "Перехват".

"Разыскивается автомобиль внедорожник Toyota или Hyundai белого цвета с черными вставками. В автомобиле, возможно, находятся 4-5 человек кавказской внешности, вооружение", - написал нардеп.

Источник в правоохранительных органах подтвердил агентству "Интерфакс-Украина", что ранение получил сотрудник СБУ.