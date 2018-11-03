В Днепре ночью горел многоэтажный дом: трое погибших, среди которых ребенок (ФОТО, ВИДЕО)

В Днепре сегодня, 3 ноября, на пожаре в многоэтажном доме погибло двое взрослых и ребенок

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.

3 ноября в 00:25 в Службу спасения поступило сообщение о пожаре на улице Рабочей. В однокомнатной квартире на 2-м этаже 5-ти этажного дома горели домашние вещи. Огонь унес жизни двух взрослых и одного ребенка, которые находились в квартире. Ещё один ребенок, мальчик 4-5-х лет пострадал и был доставлен в больницу с предварительным диагнозом отравление продуктами горения. В данный момент врачи оценивают его состояние как средней степени тяжести.

Данные погибших, а также спасенного ребенка устанавливаются. Причины возникновения пожара выясняются правоохранительными органами.