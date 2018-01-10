В Карибском море произошло землетрясение с угрозой цунами

Мощное землетрясение магнитудой 7,8 балла случилось в Карибском море, к северу от Гондураса. Об этом сообщает Тихоокеанский центр предупреждения цунами.

Как отмечается, есть угроза цунами. Сильные волны могут распространиться на расстояние до 1 тыс. км от эпицентра землетрясения.

Ведомство рекомендует властям близлежащих государств проинформировать жителей об опасности.

Напомним, 7 января на северо-востоке Индии зафиксировано землетрясение магнитудой 5,5 баллов.