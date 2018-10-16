В Киеве горело помещение, где, очевидно, планировали разместить новый канал Мураева

Днем во вторник произошел пожар в помещении на территории киевского электротехнического завода "Транссигнал", никто не пострадал.

Как сообщил в эфире телеканала "112. Украина"представитель пресс-службы ГСЧС Киева Александр Макушенко, сообщение о пожаре поступило в 14.09 о т ом, что на 5 этаже производственного пятиэтажного корпуса горели строительные материалы на площади 60 кв. м. "Уже в 14. 37 пожар был локализован, а в 14:57 ликвидирован полностью. Никто не пострадал", - сказал представитель ГСЧС.

По его словам, было привлечено 7 ед. техники и 30 пожарных. Причины пожара выясняются.

Оказавшийся рядом с местом события экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко написал в Фейсбуке, что в этом помещении находится новый телеканал Евгения Мураева. "Горело непосредственно в помещении канала", - сказал он позднее по телефону в эфире канала "112.Украина".

Сам Е. Мураев позже написал в Фейсбуке, что находится на месте пожара вместе с Е.Червоненко. "Встретились с экс-министром МЧС на пожаре. Слава Б.гу никто не пострадал. МЧС на уровне, спасибо, ребята. А искусство нельзя уничтожить (с). Станем только сильнее. Скоро будет, как бы кто ни не любил синематограф", - написал Е. Мураев в Фейсбуке.

В 2011 г. Е.Червоненко был руководителем Департамента авиации МинЧС Украины, затем помощник главы МинЧС.