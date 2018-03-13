В Киеве обокрали квартиру посла Франции в Украине, злоумышленник похитил имущество стоимостью 740 тыс. гривен. Об этом написал спикер Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко на своей странице в Facebook.

"В ходе следствия установлено, что 22-летний гражданин Украины изготовил дубликат ключа от квартиры в доме по ул. Михайловской в г. Киеве, где проживал посол Французской республики в Украине вместе с женой. Дождавшись подходящего момента, злоумышленник проник в квартиру и похитил имущество дипломата на общую сумму около 740 тыс. гривен", - сообщил Лысенко.

Киевская прокуратура объявила о подозрении грабителю, им является ранее судимый уроженец города Шахтерск Донецкой области.

Напомним, в Киеве вчера, 15 февраля 2017 года, неизвестный обокрал автомобиль народного депутата Украины. По данному факту начато уголовное производство по ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины.