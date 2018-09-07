В Киеве в Лукьяновском СИЗО исчез убийца

6 сентября в Лукьяновском СИЗО в Киеве исчез осужденный за убийство мужчина.

Об этом сообщила пресс-секретарь Центрального межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Инна Попова.

По мнению экс-главы пенитенциарной службы Украины, вероятно, мужчина убежал. Однако он может находиться и внутри СИЗО.

Как сообщается, речь идет о Виталии Пушкине 1999 года рождения.

Больше суток в Киевском СИЗО не могут найти узника Пушкина (очень вероятно что это бегство). Это тот заключенный, который в январе... Опубликовано Сергеем Стареньким Пятница, 7 сентября 2018 г.

Напомним, 24 августа в Бердичеве Житомирской области сбежали двое заключенных, которые отбывали наказание в исправительном центре. Один из беглецов был осужден за разбой, а другой - за нанесение телесных повреждений. По материалам ТСН.ua