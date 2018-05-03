В Обухове участник АТО устроил стрельбу из наградного оружия на остановке

В городе Обухов Киевской области на остановке общественного транспорта во время конфликта между перевозчиками участник антитеррористической операции, находясь в маршрутке, выстрелил из наградного оружия вверх, чтобы "успокоить толпу".

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

"В центре города Обухов под Киевом, на остановке общественного транспорта возник конфликт с участием перевозчиков. Чтобы унять толпу, участник АТО, находившийся в салоне маршрутки, вынул наградное оружие и выстрелил вверх", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место прибыл наряд полиции, который успокоил мужчину.

"Чтобы обезоружить мужчину, полицейским пришлось применить оружие и произвести предупредительный выстрел вверх из автомата", - сообщили в отделе коммуникации.

Сейчас почти 15 участников происшествия находятся в местном отделении полиции.

"Правоохранители опрашивают свидетелей и устанавливают все обстоятельства. За медицинской помощью пока ни один из участников не обращался. Решается вопрос о предоставлении правонарушению правовой квалификации. Полиция выясняет обстоятельства стрельбы на остановке общественного транспорта в Обухове", - заметили в отделе коммуникации.

Ранее в Малиновском районе Одессы задержали четырех злоумышленников, которые стреляли из огнестрельного оружия по автомобилям, которые проезжали мимо них.