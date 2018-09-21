В Одессе задержали напавших на инкассаторов злоумышленников
21 сентября в Одессе задержали злоумышленников, напавших на инкассаторов компании по обслуживанию платежных терминалов.
Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" заявил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.
Операция по поимке преступников завершилась около 12.00.
Инцидент квалифицирован по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает от семи до 10 лет лишения свободы. Утром 21 сентября в Одессе двое неизвестных, вооруженных травматическим оружием, напали на инкассаторов, ранив двоих. Завладев примерно 200 тыс. грн, они попытались скрыться. В городе объявляли оперативный план "Сирена". По материалам "Гордон".