В Одессе задержали напавших на инкассаторов злоумышленников

21 сентября в Одессе задержали злоумышленников, напавших на инкассаторов компании по обслуживанию платежных терминалов.

Об этом в комментарии телеканалу "112 Украина" заявил советник главы полиции Одесской области Руслан Форостяк.

Операция по поимке преступников завершилась около 12.00.

Инцидент квалифицирован по ч. 2 ст. 187 (разбой) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предполагает от семи до 10 лет лишения свободы. Утром 21 сентября в Одессе двое неизвестных, вооруженных травматическим оружием, напали на инкассаторов, ранив двоих. Завладев примерно 200 тыс. грн, они попытались скрыться. В городе объявляли оперативный план "Сирена". По материалам "Гордон".