В промзоне в Черкассах горят старые автопокрышки на почти 400 кв.м - ГСЧС

Спасатели ликвидируют возгорание старых автомобильных покрышек на территории промзоны в Черкассах (ориентировочная площадь 400 кв.м), сообщает сайт Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Сообщение о пожаре на открытой площадке промзоны в районе проспекта Химиков в Черкассах поступило на номер "101" около 16.00.

Ориентировочная площадь пожара составляет 400 кв.м. На месте происшествия работают 7 единиц техники и 24 спасателя.

Для наращивания сил на месте происшествия по Черкасскому гарнизону объявлен повышенный номер вызова. К месту пожара дополнительно направлено офицерский состав Управления ГСЧС, отметили в ведомстве.