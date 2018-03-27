В российском Кемерово на момент начала пожара в ТЦ "Зимняя вишня" в нем находилось около 1,5 тыс. человек. Об этом сообщил первый вице-губернатор Кемеровской области Владимир Чернов, передает российский "Интерфакс".

"На начало пожара в здании находилось около 1,5 тыс. человек, пожарные вывели 700 человек", - отметил Чернов.

Пожар в торгово-развлекательном центре в Кемерово начался днем 25 марта. По данным МЧС, возгорание возникло на четвертом этаже, где находились кинотеатр и детские игровые площадки. Позже в Следкоме РФ сообщили, что по делу о пожаре в Кемерово задержали пять человек. По последним данным, в результате пожара погибли 64 человека. В Кемеровской области из-за случившегося объявили трехдневный траур.