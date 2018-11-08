В США неизвестный устроил рассрел студентов в баре: 11 раненых. Нападавший скрылся

В среду, 7 ноября, в городе Таузанд-Окс (штат Калифорния) неизвестный открыл огонь по посетителям популярного бара Borderline Bar and Grill. Мужчина, одетый в черную куртку, с темными очками, закрывавшими глаза, вошел в заведение примерно в 23:20 по местному времени. Он тут же стал разбрасывать дымовые шашки, а затем начал стрелять.

Американские СМИ сообщают о десятках раненых, CNN-об 11 студентах. Пока не ясно, есть ли погибшие. По предварительной информации, нападавший скрылся. Его разыскивает полиция. Есть опасения, что он мог спрятаться в баре.

Не ясно, сколько всего выстрелов он успел произвести. Очевидцы говорят, что слышали большое количество характерных хлопков. Представитель шерифа округа Вентура заявил, что выстрелов было не меньше 30. Также пока не сообщается, какое конкретно оружие использовал нападавший.

Вечером бар был заполнен студентами. В заведении выступали исполнители музыки кантри. Собралось много народу. Программа началась в 21:00 и должна была закончиться около 02:00 8 ноября. Пришли студенты Лютеранского университета Калифорнии и Калифорнийского государственного университета.

Ранее "ФАКТЫ" сообщали о бойне в синагоге в Питтсбурге. В субботу, 27 октября, 46-летний Роберт Бауэрс открыл огонь по пришедшим на службу, посвященную шаббату. Он убил 11 человек и ранил еще шестерых.