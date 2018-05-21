В столичном Гидропарке произошла стрельба. Об этом сообщает пресс-служба главного управления Национальной полиции. "В столичной полиции в полшестого утра поступило сообщение о том, что на территории Гидропарка происходит драка между двумя неизвестными. В результате происшествия оба оппонента получили травмы головы, один из них - огнестрельное ранение", - говорится в сообщении.

"Предварительно мы установили, что между двумя посетителями кафе произошел конфликт, который перерос в драку. В результате одному из оппонентов стаканом разбили голову, другой получил огнестрельное ранение головы и руки. Оба пострадавших сейчас находятся в больнице", - добавил начальник следственного отдела Днепровского управления полиции Андрей Пасечник. Также сообщается, что с места происшествия правоохранители изъяли предметы, похожие на пистолет "Форт 12Р" и гильзы, которые направили на экспертизу. Данный факт должным образом зарегистрирован в Журнале единого учета заявлений и сообщений граждан Днепровского управления полиции. Напомним, ранее стало известно, что 4 мая 2018 года в Киеве задержали трех мужчин, которые накануне устроили стрельбу в конфликте с чиновниками, в результате чего пострадал работник Службы безопасности Украины

