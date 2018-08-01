В убийстве участника АТО Олешка задержаны пятеро подозреваемых

Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в убийстве участника АТО Виталия Олешка в г.Васильевка (Запорожская обл.), сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины со ссылкой на заместителя главы ведомства Вячеслава Аброськина.

"Полицейские остановили автомобиль с четырьмя подозреваемыми в городе Васильевка Запорожской области. Еще один злоумышленник был разыскан и задержан полицейскими в Бердянске. Все пятеро задержаны в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины", – говорится в сообщении.

В.Аброськин рассказал, что правоохранители на одной из улиц Бердянска разыскали автомобиль ЗАЗ, в котором обнаружили и изъяли обрез охотничьего ружья. Кроме того, в результате введения в действие плана "Сирена" на посту в Васильевке полицейские остановили автомобиль разыскиваемых.

"Мы установили, что четыре человека, находившиеся в нем, причастны к убийству жителя Бердянска. Параллельно в Бердянске был задержан еще один, пятый, подозреваемый", - сообщил В.Аброськин.

Он добавил, что в настоящее время решается вопрос об объявлении им о подозрении в совершении указанного преступления.

"Спасибо полицейским за проведенную работу. Также выражаю благодарность нашим гражданам, которые не остались в стороне и активно способствовали полиции в установлении личности преступников", - отметил замглавы Национальной полиции.

Досудебное расследование уголовного производства, открытого по признакам ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины, проходит под процессуальным руководством прокуратуры. Выясняются все обстоятельства и мотивы убийства.