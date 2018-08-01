В Украине из-за непогоды в семи областях обесточено 118 населенных пунктов

В результате ухудшения погодных условий произошло обесточивание 118 населенных пунктов в четырех областях Украины, сообщают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

"В результате осложнения погодных условий (дождь, порывы ветра) в результате срабатывания системы защиты линий электропередач обесточены 118 нас. пункты в 4 областях, а именно: Львовская - 59 н.п., Тернопольская - 28 н.п., Волынская - 22 н.п. и Черновицкая - 9 н.п", – говорится в сообщении на сайте ведомства в среду утром.

Отмечается, что для восстановления электроснабжения привлечены бригады облэнерго.