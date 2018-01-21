В Украине остаются обесточенными 294 населенных пункта в 5 областях

В Украине в результате сложных погодных условий накануне обесточенными остаются 294 населенных пункта в пяти областях, наибольше – в Одесской, сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

В сообщении о ситуации по состоянию на 7:00 воскресенья указано, что без электроснабжения остаются 197 населенных пункта – в Одесской области, 65 – в Черниговской, 21 – в Днепропетровской, 9 – в Кировоградской, 2 – в Черкасской.

Отмечается, что к восстановлению электроснабжения этих населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.

В ГСЧС также проинформировали, что движение транспорта на участках автодороги М-05 Киев – Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей восстановлено в обоих направлениях, но на подъемах замедлено из-за гололеда.