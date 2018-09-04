В ЮАР при столкновении двух поездов пострадали 100 человек

Во вторник, 4 сентября, в Южно-Африканской республике (ЮАР) в результате столкновения двух пассажирских поездов на юге Йоханнесбурга пострадали около 100 человек. Об этом сообщает Independent Online.

Как отмечают в издании, столкновение произошло около 8 утра.

"Службы скорой помощи развернули временный медпункт и начали осмотр пациентов. Около 100 человек были осмотрены, они получили незначительные или средней степени тяжести травмы, и, к счастью, не было обнаружено серьезных травм или смертельных случаев", - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее на юге Боснии в городе Ябланица столкнулись два товарных поезда, в результате чего погибли двое людей. Один из поездов продолжил движение на красный свет, в результате чего произошло лобовое столкновение локомотивом другого поезда. После аварии локомотивы сошли с рельсов.

Напомним, что во Франции девять человек пострадали в результате столкновения автобуса с грузовиком. Авария произошла на трассе Париж - Реймс в коммуне Виллер-Агрон-Егизи региона Пикардия. Автобус перевозил детей от 3 до 13 лет, всего в нем находились 45 человек. Травмы двух детей 11 и 12 лет оцениваются как серьезные.