В Закарпатской области произошла разгерметизация нефтепровода "Дружба"

11 декабря в Мукачевском районе Закарпатской области произошла разгерметизация нефтепровода "Дружба". На место происшествия выехали ремонтные бригады. Об этом сообщили в пресс-службе Закарпатской областной государственной администрации.

"Под утро диспетчерские службы нефтепровода "Дружба" зафиксировали разгерметизацию в системе нефтепровода с утечкой сырой нефти в поле вблизи села Руське Мукачевского района. Известно о загрязнении почвы на площади около 250 м²", - говорится в сообщении.

На место выехали аварийные бригады, для предотвращения распространения загрязнения выкопали ямы-ловушки, из которых нефть откачивается в автоцистерны.

"Расстояние прорыва трубы от ближайшее жилого дома - около километра, угрозы загрязнения водоемов нет", - сообщил председатель Закарпатской областной государственной администрации Геннадий Москаль. По материалам "Гордон".