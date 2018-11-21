Во Львове горит больница

Правоохранители после завершения спасательных работ осмотрят здание для установления причины возгоранич во Львовской областной больнице. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы облуправления полиции во Львовской области.

Как отмечается, сейчас на месте происшествия работают правоохранители и спасатели.

Фото: dsns.gov.ua

"Сегодня, 21 ноября, около 11:30 правоохранителям поступило сообщение о пожаре в одном из помещений Львовской областной клинической больницы, расположенном на улице Черниговской во Львове", - говорится в сообщении.

Сообщается, что сейчас спасатели пытаются локализовать пожар. Кроме того, проводится эвакуация пациентов и персонала. После завершения пожарно- спасательных работ правоохранители осмотрят здание для установления причины возгорания.

Напомним, ранее сообщалось, что во Львовской областной клинической больнице медицинского института на улице Черниговской, 7 произошел пожар.