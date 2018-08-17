Во Львове уличные "художники"-активисты ранили ножом 33-летнего капитана полиции

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области в Facebook.

Отмечается, что 17 августа в Галицком районе Киева оперативники заметили двух парней, которые краской наносили надпись на фасад дома по улице Ковжуна. Увидев полицейских, молодые люди начали убегать, а затем во время задержания один из них ударил ножом одного из силовиков, капитана полиции.

Капитан остался жив, он сейчас в больнице. Оба "художника" задержаны, сегодня им изберут меру пресечения. Им по ч.2 ст.345 УК грозит до 5 лет лишения свободы.

В то же время, журналист НТН Вика Балицкая уточнила в своем Facebook, что граффитчики, напавшие на полицейского, наносили баллончиками на стены домов надписи через трафарет с текстом "Кто заказал Катю Гандзюк?". ЧП же произошло в 03:30 ночи.