Возле метро "Дорогожичи" в Киеве автомобиль вылетел на тротуар, есть жертвы

В Киеве возле ст.м."Дорогожичи" столкнулись два легковых автомобиля, один из которых вылетел на тротуар и сбил пешеходов, в результате ДТП один человек погиб и четверо травмированы, сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины.

"По предварительным данным, два автомобиля столкнулись, одна машина вылетела на тротуар. Один пешеход погиб, четверо получили травмы", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе Министерства внутренних дел Украины во вторник.

В свою очередь, как проинформировал отдел коммуникации полиции г.Киева, столкновение двух автомобилей произошло на перекрестке проезжей части на ул.Щусева, в результате чего одна из машин выехала на тротуар, где находились пешеходы.

"По предварительной информации, смертельные телесные повреждения получил один человек, других пострадавших госпитализировали в больницу", - сказано в сообщении.

Следователями решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

В настоящее время на месте происшествия работают полицейские с целью установления причин и обстоятельств ДТП