Вследствие непогоды в Украине обесточены 63 населенных пункта в пяти областях

Вследствие сложных погодных условий в ночь на четверг в Украине обесточены 63 населенных пункта в пяти областях, сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Украины.

"С 17 на 18 января в результате осложнения погодных условий (снег, порывы ветра), из-за срабатывания системы защиты линий электропередач произошло обесточивание 63 населенных пунктов в 5 областях, а именно: Полтавская - 46 н.п., Сумская - 7 н.п., Кировоградская - 5 н.п., Черкасская - 4 н.п. и Днепропетровская - 1 н.п", – говорится в сообщении на сайте ведомства в четверг утром.

Также отмечено, что к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены бригады облэнерго.