Вследствие отравления водой в Макеевке госпитализировано 87 человек, из них 4 ребенка

В результате массового отравления жителей г.Макеевка Донецкой области на неподконтрольной украинскому правительству территории питьевой водой госпитализировано 87 человек, в том числе четверо детей, сообщает уполномоченный Верховной Рады по правам человека на Донбассе Павел Лисянский.

"По отравлению местных жителей водой в Макеевке. Итак, на сегодня нам удалось узнать, что суммарно в больницы Макеевки и Донецка (в инфекционные отделения) госпитализировано всего 87 человек (из них четыре ребенка), это то, что нам удалось узнать", - написал П.Лисянский на своей странице в соцсети Facebook.

По его словам, "информация очень сильно блокируется представителями оккупационных администраций", однако из поступающих сообщений следует, что состояние госпитализированных среднетяжелое.

"Я уверен, что число обратившихся гораздо больше, но получить информацию уже практически невозможно. Оккупационные администрации сознательно занижают количество обратившихся и госпитализированных людей", - отмечает П.Лисянский.

Утром в четверг П.Лисянский сообщал о по меньшей мере 39 пострадавших жителях Макеевки в результате отравления питьевой водой, в том числе двух детях. Часть пострадавших были госпитализированы по месту жительства, часть поступили в больницы соседнего Донецка. "Вчера в городскую больницу г.Макеевка массово стали поступать обращения на плохое самочувствие со следующими симптомами: боль в области живота, рвота, озноб, повышения температуры, в тяжелых случаях - выраженная интоксикация и обезвоживание", - говорится в сообщении.

По его словам, причина случившегося в поломке или сбое системы дезинфекции воды в Макеевке, при чем об этом было известно КП "Вода Донбасса", которое накануне распространило рекомендацию перед употреблением воды кипятить ее 5-7 минут. П.Лисянский отметил, что местные жители продолжают жаловаться на специфический запах воды.