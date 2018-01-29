Взрыв в Харькове произошел в результате детонации гранаты - полиция

Взрыв в Харькове по улице Клочковской произошел в результате детонации гранаты направленного действия. Об этом на месте происшествия сообщил начальник областного управления Нацполиции Олег Бех, сообщается на странице в Facebook выпуска новостей местного телеканала ОТБ Новости "Сьогодення". Так, по предварительным выводам специалистов, около аптеки взорвалась граната направленного действия. "Как сообщила женщина, она занимается уборкой здесь, в аптеке. После того, как она произвела уборку, она спускалась вниз. Увидела на лестнице Польшей пакет. Попросила своего внука, чтобы он отошел на несколько ступенек выше. Подошла к этому пакету. Внутри она увидела металлический предмет, который она взяла. Он выпал у нее из рук, после чего произошел взрыв", - сообщил Бех.

Кроме того, отмечается, что у пострадавшей женщины во время взрыва оторвало два пальца на руке. Сейчас состояние пострадавших оценивают как удовлетворительное.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва в Харькове возле супермаркета пострадали два человека.

