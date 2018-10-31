Взрывчатку на входе в архангельское ФСБ взорвал 17-летний парень

Сегодня утром в тамбуре здания РУФСБ России по Архангельской области произошел взрыв. По предварительной информации, в результате происшествия погиб 17-летний местный житель, который пронес в здание самодельное взрывное устройство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Следственный комитет РФ.

"В результате взрыва получили различные ранения трое сотрудников РУФСБ. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205 УК РФ (террористический акт) и ч.1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение боеприпасов)", - сообщили в прес-службе.

На место происшествия выехал руководитель регионального следственного управления, следователи, криминалисты и сотрудники других правоохранительных органов.

Установлена личность погибшего. В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены необходимые экспертизы.

Как сообщал УНН, при взрыве в Архангельске пострадали три сотрудника ФСБ.

Напомним, взрыв произошел на входе в здание управления ФСБ по Архангельской области России, один человек погиб, трое госпитализированы.