Загибель в ДТП чотирьох закарпатців в Чехії

У МЗС підтвердили інформацію про загибель чотирьох українців внаслідок ДТП у Чехії.

Як повідомила речниця міністерства Катерина Зеленко у Twitter, п'ятому постраждалому громадянину надається допомога.

Щодо аварії та загибелі чотирьох українців у Чехії - консул встановив контакт з рідними загиблих та опрацьовує питання, пов‘язані з репатріацією тіл. Постраждалому п'ятому громадянину надається необхідна допомога. - Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 13 листопада 2018 р.

Якк зазначається, консул встановив контакт з рідними загиблих та опрацьовує питання, пов‘язані з репатріацією тіл. Читайте також: ДТП у Чехії забрало життя чотирьох українських заробітчан

Як повідомлялося раніше, у районі чеського містечка Тришинець мікроавтобус Mercedes, у якому перебували п'ятеро жителів Закарпаття, зіткнувся з вантажним автомобілем. Закарпаття онлайн", жертви були закарпатськими заробітчанами - жителями Виноградівського та Хустського районів.