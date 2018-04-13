Здание "Киевгорстроя" обстреляли из гранатомета
В Киеве в ночь на 13 апреля из ручного противотанкового гранатомета обстреляли здание "Киевгорстроя" на улице Омеляновича-Павленко, 4/6 в Печерском районе. Об этом сообщает "Громадське". Инцидент произошел около двух ночи. Отмечается, что неизвестные попали в отдел продаж компании, там нашли хвостовик снаряда. Кроме того, издание добавляет, что также поврежден выстрелом ресторан "Хмели-сунели", расположенный рядом. Тубус гранатомета со спиленными номерами обнаружен через дорогу от здания. На месте присутствуют по меньшей мере четыре автомобиля полиции. В Печерском отделении полиции Киева сообщили, что около 2:00 ночи поступило сообщение о взрыве на улице Омеляновича-Павленко и туда срочно отправилась оперативно-следственная группа.