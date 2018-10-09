Жертв и травмированных от взрывов на арсенале боеприпасов в Черниговской области нет

В Министерстве обороны Украины сообщили, что пострадавших среди военнослужащих, сотрудников Вооруженных сил Украины и гражданского населения в результате взрывов на шестом арсенале боеприпасов в Черниговской области нет.

"Жертв, раненых, травмированных и погибших среди военнослужащих, сотрудников Вооруженных сил Украины и местного населения нет, материальный ущерб – уточняется", - говорится в сообщении Министерства обороны.

В свою очередь, временно исполняющий обязанности руководителя Нацполиции Вячеслав Аброськин во время координационного совещания на базе ведомственного Ситуационного центра сообщил, что по состоянию на 8.30 утра вторника информация о пострадавших в результате взрывов в Ичне в полицию не поступала.

Пресс-служба Национальной полиции Украины сообщает, что руководители ведомства обсудили организацию работы, расстановку сил и средств, оказание помощи и эвакуацию местного населения Ични и окружающих населенных пунктов.

Как сообщалось, в районе г.Ичня Черниговской области произошел взрыв (боеприпасов – ИФ) на технической территории. Масштаб уточняется. Оперативно уведомлены все соответствующие службы и органы местной власти. Осуществляется эвакуация людей. Развернут штаб ликвидации чрезвычайного происшествия.