Жуткое ДТП с украинцами в Польше: трое украинцев погибли, полсотни получили травмы

Автобус с украинскими туристами, который ехали из Львова в Австрии, 17 августа попал в аварию на территории Польши в Подкарпатском воеводстве.

9 раненых в тяжелом состоянии, передает NewsOboz.org со ссылкой на Gazeta.ua.

Всего погибло 3 человека, а 51 пассажир получил травмы. Среди них - дети.

Автобус упал со склона и несколько раз перевернулся. Водитель автобуса разбил энергоемкий барьер и ударился в деревянный крест, который стоял на повороте. Также сообщается, что большинство людей в автобусе спали, когда произошла авария.