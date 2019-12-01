1 грудня невідомий у Києві обстріляв автомобіль Range Rover: вбито 3-річного сина депутата-ресторатора

За кермом автомобіля, по якому стріляли на вулиці Льва Толстого в Києві, перебував ресторатор і депутат Київської обласної ради В'ячеслав Соболєв.

Це він особисто підтвердив телефоном ТСН.

Також чоловік додав, що під час стрілянини був убитий його син. Інших подробиць Соболєв не захотів розповідати.

Нагадаємо, близько 17:00 неділі, 1 грудня, невідомий чоловік обстріляв автомобіль Range Rover. Інцидент стався на вулиці Льва Толтого біля перехрестя з Тарасівською. За кермом був Соболєв.

"Чоловік стріляв у громадянина С., однак куля влучила у трирічного хлопчика, який також перебував у салоні. Від отриманого вогнепального поранення дитина померла у кареті "швидкої" дорогою до лікарні. За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження", - повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

У столиці ввели оперативний план "Сирена" з розшуку злочинців на авто Lexus.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи Головного та Шевченківського управлінь поліції, криміналістична лабораторія та кінологи. Правоохоронці спілкуються зі свідками та оглядають прилеглу до місця злочину територію, зокрема встановлюють наявність камер відеонагляду, які могли зафіксувати зловмисника.

Слідчі кваліфікують подію як умисне вбивство, кримінальне провадження розпочате за ст 115 Кримінального кодексу України.

Соболєв родом із Донецька, живе в Києві. Він - ресторатор. Є депутатом Київської обласної ради, входить до фракції "Солідарність", член комісії з питань бюджету та фінансів. Раніше був директором ТОВ "Інтер-Стар".